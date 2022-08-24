В России оценили уровень защиты военных шлемом «Ратник»

Шлем 6Б47 эффективно защищает военных от осколков 1-1,5 грамма. Отмечается, что 75% ранений происходит в случае попадания в голову мелких осколков, защищать от которых шлем и предназначен. И он эффективнее, чем аналоги стран НАТО на 30-40%.

При этом 6Б47 защищает и от нерасчётных нагрузок — от крупных снарядных осколков диаметром 25-30 мм и даже пулевых попаданий. Происходит это за счёт тройного защитного слоя, который может повредиться, погнуться, но защитит жизнь и здоровье бойца.

«Опыт применения экипировки "Ратник" в боевых условиях показывает, что она реально спасает жизни. В частности, шлем 6Б47 защищает голову бойца на 30-40 процентов эффективнее, нежели общевойсковые аналоги НАТО», — рассказали в «Ростехе».