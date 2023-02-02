В России оценили южнокорейскую «ракету-монстра»

Эксперт сообщил, что южнокорейскую «ракету-монстра» Hyunmoo можно размещать в мобильных установках на автомобильном шасси. Установки получат все компоненты комплекса, в том числе систему диагностики и прицеливания. По мнению Корнева, эту систему можно размещать на кораблях, к тому же эти ракеты имеют малую отражающую поверхность.

На завершающем участке полёта ракета должна плохо обнаруживаться радарами и совершать противоракетные манёвры для обхода ПВО противника.