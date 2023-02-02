Наука и технологии
17:08, 02 февраля 2023
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В России оценили южнокорейскую «ракету-монстра»

Это ответ Северной Корее

Военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал о некоторых характеристиках «ракеты-монстра», которую разрабатывает Южная Корея в качестве ответа на вооружения Северной Кореи.

В России оценили южнокорейскую «ракету-монстра»

Фото: Republicworld.com

Эксперт сообщил, что южнокорейскую «ракету-монстра» Hyunmoo можно размещать в мобильных установках на автомобильном шасси. Установки получат все компоненты комплекса, в том числе систему диагностики и прицеливания. По мнению Корнева, эту систему можно размещать на кораблях, к тому же эти ракеты имеют малую отражающую поверхность.

На завершающем участке полёта ракета должна плохо обнаруживаться радарами и совершать противоракетные манёвры для обхода ПВО противника.

Судя по всему, это своего рода ответ, потому что Северная Корея создала уже несколько вариантов ракет такого класса, провела их испытания и уже развертывает такие ракетные комплексы. Южная Корея здесь находится в догоняющем положении.

Дмитрий Корнев
Военный эксперт
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