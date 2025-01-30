В России одобрили нейростимулятор, избавляющий от хронической боли

Росздравнадзор выдал бессрочные регистрационные удостоверения на компоненты системы, включая имплантируемый стимулятор, тестовый внешний стимулятор и электрод. Это официально разрешает их использование в медицинской практике.

Технология основана на нейростимуляции, при которой электроды посылают импульсы, блокирующие болевые сигналы.

Устройства позволяют менять параметры дистанционно: пациент может самостоятельно корректировать стимуляцию, а врач — управлять настройками через специальный программатор.

По данным исследований, 43% взрослого населения России страдают от хронической боли, а 10.4% теряют трудоспособность. Поэтому такие технологии востребованы.