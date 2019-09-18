В России официально запустили оплату со смартфонов по QR-кодам вместо NFC

Сообщается, что для покупки клиентам требуется лишь отсканировать в специальном мобильном приложении QR-код интернет магазина. Новый способ оплаты провели на базе сервиса Системы быстрых платежей от Центробанка.

“Система быстрых платежей проста и удобна, имеет ряд преимуществ по сравнению с привычными банковскими транзакциями, мы верим, что у нее хорошие перспективы для распространения среди наших покупателей”, — рассказал Владимир Бакин, руководитель финансовой службы Wildberries.

Примечательно, что такие крупные магазины как “М.Видео”, “Эльдорадо”, re:Store также заинтересованы в новом виде оплаты и начинают вводить систему через Систему быстрых платежей.