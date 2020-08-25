В России официально заработал китайский аналог Яндекс.Такси

Так, именно Казань стала первым российским городом, который “принял” у себя новый китайский агрегатор такси. При этом, по словам представителей компании, до конца 2020 года запланировано появление сервиса и в нескольких других городов страны. Также в официальном пресс-релизе DiDi отмечается, что их появление в России стало “первым выходом компании на евразийский рынок”.

Отметим, что помимо водителей из таксопарков, к DiDi без проблем смогут подключиться и индивидуальные предприниматели с регистрацией собственного автомобиля — об этом также заявили представители компании. При этом в рамках запуска сервиса, комиссия комиссия для водителей составит 5%.