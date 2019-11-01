В России ограничат свободу передвижения на электросамокатах

Основные ограничения коснутся того, в каком возрасте какие возможности будут у участников дорожного движения. Так, если электросамокатом или другим транспортным средством из списка пользуется ребенок младше 7 лет, то ему будет позволено передвигаться лишь по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, причем только на стороне, по которой передвигаются пешеходы. В случае же, если транспортным средством из нового списка управляет подросток в возрасте от 7 до 14 лет, то ему будет позволено ездить по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, правда на этот раз уже по той части, по которой едут велосипедисты. Для лиц старше 14 лет действуют свои правила: им позволено двигаться по велосипедным полосам, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также проезжей части велосипедных зон.