В России охранникам предприятий официально разрешили сбивать беспилотники

В документе идёт речь о том, что охрана предприятий и дргугие ведомственные подразделения имеют право сбивать БПЛА, воздействуя на их системы управления либо иным способом.

«Пресечение осуществляется посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения данных судов», — сказано в законе.