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В России омикрон-коронавирус будут лечить по-новому

И всё из-за особенностей мутации
Как стало известно, российские врачи будут по-новому лечить людей, заболевших новой мутацией COVID-19. Связано это с тем, что в России изменились протоколы лечения при «омикроне».
В России омикрон-коронавирус будут лечить по-новому

Об этом и о том, что существует «ряд препаратов, которые при "омикроне" менее эффективны», рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, специалисты уже подготовили новую версию методических рекомендаций по лечению коронавируса.

В её основу лёг обобщённый опыт как зарубежных, так и российских специалистов. Также с его помощью врачи смогут максимально эффективно оказывать помощь пациентам.

Напомним, что впервые штамм B.1.1.529, который также называют омикроном, был обнаружен ещё в 20-х числах ноября 2021 года в Ботсване и ЮАР. Отличительной особенностью штамма является большая заразность и, вроде как, меньшая тяжесть течения болезни.

Источник: РИА Новости
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