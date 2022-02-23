В России омикрон-коронавирус будут лечить по-новому

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В России омикрон-коронавирус будут лечить по-новомуИ всё из-за особенностей мутации
Как стало известно, российские врачи будут по-новому лечить людей, заболевших новой мутацией COVID-19. Связано это с тем, что в России изменились протоколы лечения при «омикроне».
Об этом и о том, что существует «ряд препаратов, которые при "омикроне" менее эффективны», рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, специалисты уже подготовили новую версию методических рекомендаций по лечению коронавируса.
В её основу лёг обобщённый опыт как зарубежных, так и российских специалистов. Также с его помощью врачи смогут максимально эффективно оказывать помощь пациентам.
Напомним, что впервые штамм B.1.1.529, который также называют омикроном, был обнаружен ещё в 20-х числах ноября 2021 года в Ботсване и ЮАР. Отличительной особенностью штамма является большая заразность и, вроде как, меньшая тяжесть течения болезни.
Источник: РИА Новости