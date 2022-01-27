В России операции с криптовалютой начнут контролировать банки

Позицию Минфина поддержала ФСБ и Росфинмониторинг. Ответственность за прозрачность и качество операций с криптовалютой возложат на российские банки, через которые операции будут проводиться. Банки будут обязаны хранить всю персональную информацию клиентов, проводивших криптовалютные операции: паспортные данные, фото клиентов, номера телефонов и реквизиты банковского счёта.

По словам представителей Росфинмониторинга, такая инициатива Министерства финансов соответствует концепции ФАТФ — межправительственной организации, разрабатывающей международные стандарты по противодействию легализации преступных доходов. «Предложение концептуально соответствует стандартам ФАТФ и поддерживается Росфинмониторингом», — сообщили в ведомстве.