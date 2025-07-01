В России операторов связи заставят доказать честность цен 5G-тарифов

Особое внимание уделено диапазонам 3,4–3,8 и 4,4–4,99 ГГц, при этом «золотой диапазон» пока остается под вопросом из-за позиции силовых структур.

Также власти займутся разработкой показателей качества сетей и предложениями по поддержке отечественного телеком-оборудования, включая возможную установку сетей вдоль дорог и ЛЭП без удорожания строительства.

Для борьбы с мошенничеством предлагается использовать ИИ и биометрию, включая создание базы голосов преступников. Кроме того, прорабатывается вопрос обязывания банков оперативно использовать данные операторов связи для защиты клиентов.

Среди прочего, Минцифры поручено упростить перенос номеров между регионами, ускорить подключение нескольких операторов в новостройках и предоставить поисковикам доступ к геолокации пропавших людей.