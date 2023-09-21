В России описали материал для создания деталей суперкомпьютеров

Российские учёные провели исследование трёх минералов группы людвигита, которые имеют важное значение в добыче бора на Чукотке и в Якутии. Они также могут использоваться для создания материалов, меняющих свой размер при намагничивании, что полезно для суперкомпьютеров. Это исследование было поддержано Президентской программой Российского научного фонда.

Группа людвигита включает минералы с магнием, железом и бором. В России, они используются для получения борной кислоты, которая находит применение в сельском хозяйстве и химической промышленности. В исследовании изучены три из семи известных минералов этой группы: людвигит, азопроит и вонсенит. Оказалось, что их кристаллическая структура похожа на каркас из шестивершинников, а в пустотах этого каркаса находятся борокислородные треугольники.

Вонсенит обнаружил необычные магнитные свойства, которые можно использовать для создания новых материалов для суперкомпьютеров. Наоборот, азопроит и людвигит, содержащие больше магния, не обладают магнитными свойствами. Эти исследования помогут учёным разрабатывать новые материалы и понимать процессы формирования месторождений руды.