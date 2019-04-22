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В России определили чемпиона по «дрифту» на офисных стульях

А также по бегу до кулера и метанию бумажек в корзину

В прошедшее воскресенье в Новосибирске прошёл VI чемпионат по «офисным видам спорта». Об этом рассказал местный ресурс «НГС.Новости».

Во время соревнования сотрудники новосибирских компаний состязались в умении метать бумажки в корзину, быстро бегать до кулера, а также по «дрифту» на офисных креслах и офисный боулингу с бутылями для воды. Всего участвовало 15 команд. «Ночной дрифт» — это новый вид спорта, введённый только в текущем году. Для него предусмотрен фотофиниш.

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Первое место заняла команда команда компании ДМС (Дистрибьютерская менеджмент система), на втором месте — РЖД, на третьем — Сбербанк.

Директор компании «Конструктор событий», организатора чемпионата по офисным видам спорта Филипп Родионов отметил: «Чемпионат прошёл отлично. Много эмоций и драйва. Как всегда, слёзы радости и поражения — как в настоящем спорте».

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