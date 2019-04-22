В России определили чемпиона по «дрифту» на офисных стульях

В прошедшее воскресенье в Новосибирске прошёл VI чемпионат по «офисным видам спорта». Об этом рассказал местный ресурс «НГС.Новости».

Во время соревнования сотрудники новосибирских компаний состязались в умении метать бумажки в корзину, быстро бегать до кулера, а также по «дрифту» на офисных креслах и офисный боулингу с бутылями для воды. Всего участвовало 15 команд. «Ночной дрифт» — это новый вид спорта, введённый только в текущем году. Для него предусмотрен фотофиниш.