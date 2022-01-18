В России определили поверхности, на которых «Омикрон» погибает быстрее всего

Наука и технологии
Вчера в 23:45
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В России определили поверхности, на которых «Омикрон» погибает быстрее всегоЭто керамика
Учёные из российского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили о серии проведённых экспериментов, в результате которых выяснили, что у омикрон-штамма коронавируса динамика снижения инфекционности такая же, как и у предыдущих штаммов.
Также специалисты указали на то, что дезинфицирующие средства, как и прежде, являются актуальным методом борьбы с коронавирусом.
Учёные пришли к таким выводам, изучив поведение «Омикрона» на различных поверхностях: керамике, пластике и металле. Выяснилось, что при относительной влажности воздуха 30–40%, и температуре +26–28 градусов, на керамической плитке «Омикрон» становится нежизнеспособным, инактивируется в течение 24 часов — быстрее всего.
«Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике. Жизнеспособный вирус перестаёт выявляться менее чем через 24 часа», — отметили специалисты.
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Источник: РИА Новости