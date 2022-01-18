В России определили поверхности, на которых «Омикрон» погибает быстрее всего

Также специалисты указали на то, что дезинфицирующие средства, как и прежде, являются актуальным методом борьбы с коронавирусом.

Учёные пришли к таким выводам, изучив поведение «Омикрона» на различных поверхностях: керамике, пластике и металле. Выяснилось, что при относительной влажности воздуха 30–40%, и температуре +26–28 градусов, на керамической плитке «Омикрон» становится нежизнеспособным, инактивируется в течение 24 часов — быстрее всего.

«Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике. Жизнеспособный вирус перестаёт выявляться менее чем через 24 часа», — отметили специалисты.

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