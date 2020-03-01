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В России определили сайты с бесплатным доступом
На данный момент в списке нет текстовых ресурсов, но все может изменится
Стало известно, что в России определили сайты с бесплатным доступом. Так, начиная с сегодняшнего дня россияне смогут абсолютно бесплатно заходить на сайты федеральных и региональных органов власти. Кроме того, при нулевом балансе можно также посещать и портал госуслуг.
Несмотря на то, что посещение данных сайтов не будет учитываться в общем объеме трафика, отечественные операторы связи не смогут получить компенсацию за бесплатный доступ. Однако стоит отметить, что компании сами одобрили данное решение, поскольку подразумеваются траты небольшого объема трафика.
По словам представителей Министерства связи и массовых коммуникаций, бесплатный доступ могут также предоставить и текстовым ресурсам, в частности различные информационные издания, а также интернет-газеты, которые бы, в свою очередь, не “перегружали” операторов связи “тяжелыми” изображениями.