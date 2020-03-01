В России определили сайты с бесплатным доступом

Несмотря на то, что посещение данных сайтов не будет учитываться в общем объеме трафика, отечественные операторы связи не смогут получить компенсацию за бесплатный доступ. Однако стоит отметить, что компании сами одобрили данное решение, поскольку подразумеваются траты небольшого объема трафика.

По словам представителей Министерства связи и массовых коммуникаций, бесплатный доступ могут также предоставить и текстовым ресурсам, в частности различные информационные издания, а также интернет-газеты, которые бы, в свою очередь, не “перегружали” операторов связи “тяжелыми” изображениями.