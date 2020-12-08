В России определились с предустановленными приложениями для смартфонов и компьютеров

Приложения, попавшие в список, разделены на категории, сообщает Lenta.ru. При этом Яндекс лидирует среди браузеров, поисковых и навигационных систем, а также облачных сервисов. Mail.ru Group — среди приложений электронной почты, новостных агрегаторов и социальных сетей. Также производителей обяжут установить на смартфоны россиян приложение Госуслуги и платежную систему Мир.

Напомним, что еще 23 ноября 2020 года было опубликовано постановление правительства, в котором говорилось об обязательной установке российских приложений на все продаваемые на территории страны смартфоны, планшеты и прочие гаджеты. В свою очередь Минцифры предложило перенести сроки введения новой меры с 1 января на 1 апреля 2021 года.