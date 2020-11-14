В России организации обязали принимать платежи со смартфонов без NFC

”С 1 октября 2021 г. все системно значимые банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), а банки с универсальной лицензией — с 1 апреля 2022 г.”, — сообщили в Банке России.

К этой дате финансовые организации должны осуществить настройку и проведение других типов операций СБП, в частности переводов между россиянами по инициативе получателя и платежей от юридического лица физическому. Отмечается, что нововведение может появиться в банках и ранее, по мере готовности.

В число системно значимых организаций относятся «Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Райффайзенбанк», «ЮниКредит», «Совкомбанк», «Московский кредитный банк», «Открытие», «Росбанк», «Промсвязьбанк» и «Россельхозбанк».