В России организуют "умный город"

Так, уже к весне 2020 года планируется оснащение “Академпарка” “умными приборами учета” , а также “умным освещением”. Более того, территорию оборудуют программным обеспечением “Умный город Билайн”. Также в рамках подписанной Дорожной карты предусматривается, что с декабря текущего года новосибирские студенты и резиденты “Академпарка” смогут пользоваться учебным кластером больших данных “Билайн” для анализирования возможностей работы и тестирования алгоритмов.

Ожидается, что уже в конце года на базе “Академпарка” будет установлен дата-центр собственных серверов, который будет являться учебной площадкой для студентов и резидентов.