В России оштрафовали Apple на более 900 миллионов рублей

Таким образом закончилось противостояние между купертиновцами и АО «Лаборатория Касперского», сообщается на сайте ведомства. Отметим, что само рассмотрение дела было завершено ещё в августе 2020 года.

Тогда российский разработчик антивирусного ПО пожаловался на монополию Apple на iOS. В итоге ФАС России установила, что яблочная компания и вправду «злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS».

В сообщении службы говорилось о том, что добилась Apple этого через «совершение ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам».