Наука и технологии
Сегодня в 15:42
В России оштрафовали Apple на более 900 миллионов рублей
По делу о жалобе «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала в своём Telegram-канале сообщение о свежем штрафе для компании Apple. Его размер составил 12 млн долларов (более 900 млн рублей).
Таким образом закончилось противостояние между купертиновцами и АО «Лаборатория Касперского», сообщается на сайте ведомства. Отметим, что само рассмотрение дела было завершено ещё в августе 2020 года.
Тогда российский разработчик антивирусного ПО пожаловался на монополию Apple на iOS. В итоге ФАС России установила, что яблочная компания и вправду «злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS».
В сообщении службы говорилось о том, что добилась Apple этого через «совершение ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам».