Опубликовано 06 августа 2024, 08:16
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В России оштрафовали пиратские сайты на 2.7 млн рублей за сериал «Реальные пацаны»Прецедент!
Мосгорсуд завершил рассмотрение иска «Газпром-Медиа Холдинг» к двум пиратским сайтам, разместившим сериалы ТНТ, такие как «Реальные пацаны» и «Интерны».
За нелегальный показ этих проектов ответчики заплатят 2.7 млн рублей, что суд оценил как недополученную прибыль.
Это событие важно не только из-за значительной суммы компенсации, но и как показатель нового тренда — правообладатели теперь не только блокируют пиратов, но и взыскивают с них деньги.
В прошлом году доходы от нелегального показа оценили в 3.36 млрд рублей, что делает компенсации вполне обоснованными.
Отметим, что подобное решения суда демонстрируют изменение отношения в России к нелегальному скачиванию контенту и стремление правообладателей защитить свои права и компенсировать убытки, наносящиеся пиратством.