В России оштрафовали пиратские сайты на 2.7 млн рублей за сериал «Реальные пацаны»

За нелегальный показ этих проектов ответчики заплатят 2.7 млн рублей, что суд оценил как недополученную прибыль.

Это событие важно не только из-за значительной суммы компенсации, но и как показатель нового тренда — правообладатели теперь не только блокируют пиратов, но и взыскивают с них деньги.

В прошлом году доходы от нелегального показа оценили в 3.36 млрд рублей, что делает компенсации вполне обоснованными.

Отметим, что подобное решения суда демонстрируют изменение отношения в России к нелегальному скачиванию контенту и стремление правообладателей защитить свои права и компенсировать убытки, наносящиеся пиратством.