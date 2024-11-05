В России оштрафовали разработчиков Firefox за неудаление запрещённой информации

Опубликовано 05 ноября 2024, 20:471 мин.
В России оштрафовали разработчиков Firefox за неудаление запрещённой информацииШтраф составил 3,5 млн рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Mozilla Corporation за неудаление запрещённой в России информации. Штраф наложен в соответствии с ч.2 ст.13.41 КоАП РФ.
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Владелец браузера Firefox обязан удалять запрещённую в России информацию, так как относится к категории владельцев сайтов и информационных ресурсов. Штраф составил 3,5 млн рублей.
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы «Mozilla Corporation» признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации)», — говорится в сообщении Telegram-канала московских судов общей юрисдикции.
Источник:Суды общей юрисдикции города Москвы
Автор:Андрей Кадуков
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