В России оштрафуют магазин на 1 млн за торговлю линзами и очками в «нерабочую неделю»

Инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) выявили магазины, работающие в Москве во время «нерабочей недели», за это нарушение компаниям грозит штраф до 1 млн рублей. Одним из таковых оказался салон оптики «Айкрафт». Но, как рассказал один из совладельцев сети Вячеслав Волынкин, не всё так однозначно. Салоны сети работают на том основании, что не только продуктовые розничные магазины и аптеки входят в список разрешённых заведений, но и розничные непродовольственные магазины.

Как отмечается, Волынкин говорит о том, что закрытие такого магазина может быть нарушением прав граждан — если человек не сможет купить очки, соответственно, не сможет скорректировать зрение. Так что закрытие таких точек нарушает права граждан.

«Проблема в том, что почему-то все смотрят на список разрешённых магазинов — это продуктовые, аптеки и так далее. Но во всех указах и распоряжениях фигурируют объекты розничной торговли непродовольственными товарами. Мы работаем согласно этому пункту. В наших магазинах более 30% ассортимента товаров первой необходимости — это защитные очки, СИЗы. По перечню в списке они находятся на первом месте. Мы продаём, например, очки для врачей, Росгвардии — сейчас все в них ходят. Заблаговременно изучив все документы, когда был объявлен локдаун, на основании распоряжения департамента торговли Москвы от 20.10.2021 №592, мы и работали», — сказал Волынкин.

Сеть уже подала жалобу в департамент торговли Москвы. Административно это дело будет рассмотрено в течение месяца. В случае несогласия с решением ведомства, у «Айкрафт» есть 10 дней на апелляцию, которая займет ещё месяц, после чего, если магазин всё-таки посчитают виновным, придётся платить штраф.