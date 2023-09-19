В России ослабили наказание за пиратский контент

Министерство юстиции представило предложение о значительном снижении наказаний за преступления, связанные с нарушением авторских прав. Это предложение может привести к декриминализации около четверти таких преступлений. Эти изменения, как утверждают эксперты, в основном относятся к нарушениям прав на российское программное обеспечение. Хотя аргументы Минюста имеют смысл, юристы подчёркивают, что это также может сделать ответственность за эти преступления менее серьёзной, что может способствовать уклонению от наказания.

Предложение Минюста включает изменение порогов, при которых преступления по нарушению авторских прав считаются крупными или особо крупными. Так, предложено повысить пороги крупных преступлений с 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей и особо крупных с 1 миллиона рублей до 2 миллионов рублей. Такие же изменения предлагаются и для статей, связанных с причинением имущественного ущерба. Минюст объясняет эти изменения инфляцией и правоприменительной практикой. Эта инициатива вызывает смешанные реакции у экспертов и представителей индустрии программного обеспечения.

Согласно анализу, большинство дел, возбуждённых по этим статьям, касаются нарушения авторских прав российских разработчиков программного обеспечения. По мнению экспертов, повышение порогов наказаний может привести к уклонению от ответственности, что вызывает опасения. Также обсуждается недостаточное развитие административных механизмов для регулирования таких нарушений. В конечном итоге, это не первая инициатива, которая вызывает тревогу в индустрии программного обеспечения и считается негативным шагом в борьбе с пиратством.