В России остановили продажу книги о недостатках вакцинации

В самой книге израильский автор, именующий себя Амантонио, выступил с критикой идеи вакцинации, а также перечислением ее недостатков. Так, по его словам, “нет ни одного грамотного исследования, которое подтверждало бы безопасность вакцин”, при этом на своей страничке в соцсети Facebook автор обозначил массовую вакцинацию как “мракобесие”, которое поддерживает официальная пропаганда и множество СМИ по всему миру.

Что интересно, весь тираж первого издания, которое насчитывало 2 тыс экземпляров, был раскуплен всего за сутки — при этом с критикой книги выступило врачебное сообщество, которое также раскритиковало и издателя за публикацию антинаучной книги с подобной позицией.