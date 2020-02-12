Наука и технологии
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В России остановили продажу книги о недостатках вакцинации
В свою очередь врачебное сообщество уже успело выступить с критикой данного произведения
В сети появилась информация о том, что издательство “АСТ”, занимающееся распространением книги “Прививать или не прививать? или Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации”, приняло решение приостановить продажи книги.
В самой книге израильский автор, именующий себя Амантонио, выступил с критикой идеи вакцинации, а также перечислением ее недостатков. Так, по его словам, “нет ни одного грамотного исследования, которое подтверждало бы безопасность вакцин”, при этом на своей страничке в соцсети Facebook автор обозначил массовую вакцинацию как “мракобесие”, которое поддерживает официальная пропаганда и множество СМИ по всему миру.
Что интересно, весь тираж первого издания, которое насчитывало 2 тыс экземпляров, был раскуплен всего за сутки — при этом с критикой книги выступило врачебное сообщество, которое также раскритиковало и издателя за публикацию антинаучной книги с подобной позицией.