В России отказались от использования ИИ в медицине

В российских медицинских учреждениях временно отказались от использования программы с искусственным интеллектом Botkin.AI из-за потенциальной угрозы для пациентов. Росздравнадзор провёл анализ и выявил отклонения в характеристиках этого софта по сравнению с заявленными при его государственной регистрации. Эти отклонения могут представлять опасность для жизни и здоровья пациентов, поэтому принято решение временно прекратить использование Botkin.AI и провести дополнительный контроль в отношении его производителя, компании «Интеллоджик».

Решение о приостановке использования программы принято в свете обеспокоенности возможными негативными последствиями для пациентов. Эксперты Росздравнадзора выявили несоответствия в характеристиках Botkin.AI, которые могут повлиять на точность и безопасность медицинских решений, принимаемых на основе этого софта. Дополнительный контроль будет направлен на выявление и устранение возможных проблем с программным обеспечением и подтверждение его безопасности для использования в медицинской сфере.