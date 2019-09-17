В России откажутся от маркировки "0+" для фильмов и книг

По имеющимся данным, новый законопроект подготовлен в связи с жалобой главного редактора газеты “Псковская правда” Юлии Шариповой, на которую отреагировал президент Российской Федерации Владимир Путин. Напомним, что журналист рассказала о претензиях со стороны “Роскомнадзора”, связанных с маркировкой детских спектаклей про Колобка и Красную шапочку категорией “0+” вместо “6+”.

На данный момент законопроект проходит этап общественного обсуждения и независимую антикоррупционную экспертизу. В том случае, если нововведение все же будет принято парламентом, то оно вступит в законную силу уже с 20 апреля следующего года.