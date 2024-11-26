В России откроется лаборатория исследования DDoS-атак

Российская компания Servicepipe, которая занимается защитой онлайн-ресурсов от кибератак, анонсировала запуск специализированной лаборатории в 2025 году. Лаборатория будет заниматься исследованием как собственных решений, так и продуктов сторонних производителей, на способность противостоять актуальным угрозам, таким как DDoS-атаки на сетевом и прикладном уровнях. Целью является развитие технологий, способных эффективно бороться с многовекторными атаками.

По словам Михаила Хлебунова, директора по продуктам компании, раньше в Servicepipe уже проводились стресс-тестирования своих решений и продуктов других вендоров, по запросу клиентов. Однако недавние массовые DDoS-атаки, которые меняли направления, а также растущая потребность в улучшении защиты, стали причиной решения создать отдельную лабораторию. Это позволит компании оперативно совершенствовать свои продукты и тестировать решения сторонних разработчиков.

Лаборатория уже работает в пилотном режиме, а её полноценный запуск планируется на 2025 год. Результаты тестирования будут использованы для улучшения алгоритмов защиты и развития новых решений, что поможет повысить безопасность онлайн-ресурсов в условиях постоянной эволюции киберугроз.