Наука и технологии
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В России откроют аналог "Кремниевой долины”
Случится это уже через 3 года
Генеральный директор предприятия "Совтест АТЕ" Игорь Марков рассказал о том, что в России, в Курской области, планируется открыть частный промышленный технопарк, в котором на особых условиях будут развиваться проекты малого и среднего бизнеса, связанные с выпуском инновационного электронного оборудования. Заработает “русская Кремниевая долина” в районе 2023 года.
”В течение двух лет - первый этап развития технопарка, заходим на площадку с инфраструктурой и помещениями, затем 5 лет идет выпуск объема продукции, создание рабочих мест, появление новых резидентов, тех, которые придут от студенческой скамьи с идеей. Будем активно привлекать инвесторов, есть уже соглашения с немецкими компаниями”, — рассказал Игорь Марков.
По сути, данную территорию без преувеличения можно назвать “русской Кремниевой долиной”, так как типы проектов, которыми будут заниматься в Курской области, и которыми уже занимаются в Сан-Франциско, очень схожи по своей направленности.