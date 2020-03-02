В России откроют аналог "Кремниевой долины”

”В течение двух лет - первый этап развития технопарка, заходим на площадку с инфраструктурой и помещениями, затем 5 лет идет выпуск объема продукции, создание рабочих мест, появление новых резидентов, тех, которые придут от студенческой скамьи с идеей. Будем активно привлекать инвесторов, есть уже соглашения с немецкими компаниями”, — рассказал Игорь Марков.

По сути, данную территорию без преувеличения можно назвать “русской Кремниевой долиной”, так как типы проектов, которыми будут заниматься в Курской области, и которыми уже занимаются в Сан-Франциско, очень схожи по своей направленности.