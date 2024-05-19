В России откроют кафедру изучения ИИ

В сентябре МТС запускает магистратуру по искусственному интеллекту в Высшей школе экономики. Цель программы — готовить специалистов, которые смогут создавать инновационные продукты в области ИИ. Студентам расскажут о больших языковых моделях, генеративных нейросетях, а также инструментах компьютерного зрения и распознавания естественного языка.

Новое направление откроется на факультете компьютерных наук, и обучение будет полностью финансироваться МТС. Приём документов на программу продлится с 19 июня по 25 июля этого года. Преподавать будут специалисты ВШЭ и сотрудники МТС, делясь практическими кейсами и рассказывая о рисках неправильной обработки данных.

Первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг отметил, что инструменты ИИ важны для всех отраслей экономики и являются драйверами цифрового развития страны. Он подчеркнул, что запуск магистратуры — это отличная возможность получить востребованную профессию и создать свой бизнес. Год назад ВШЭ и МТС уже открыли базовую кафедру, и создание магистратуры стало логичным продолжением сотрудничества.