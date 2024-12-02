В России открылась лаборатория тестирования отечественного оборудования для связи

Компания Билайн открыла новую лабораторию в Санкт-Петербурге для тестирования отечественного телеком-оборудования. Эта лаборатория станет важным шагом на пути ускоренного внедрения новых технологий в телеком-отрасль и поддержке процесса импортозамещения. В лаборатории будут проводить испытания разных типов телеком-устройств, включая базовые станции, и проверять их качество и функциональность, чтобы понять их преимущества по сравнению с импортными аналогами.

Решение открыть лабораторию в Санкт-Петербурге связано с близостью к ключевым производителям отечественной телекоммуникационной техники. Важной задачей будет обучение инженеров Билайн работе с новым оборудованием, от установки и настройки до запуска объектов. Также лаборатория будет использоваться для моделирования нештатных ситуаций и выработки решений для их устранения.

По словам Валерия Шоржина, заместителя гендиректора ПАО «ВымпелКом», открытие лаборатории в Санкт-Петербурге позволит ускорить внедрение нового оборудования и повысить эффективность работы с техникой разных производителей. Это также обеспечит большую гибкость в развитии сети и улучшит обслуживание инфраструктуры, сокращая зависимость от зарубежных поставок. В результате Билайн сможет предоставлять пользователям более современные и надёжные сервисы.