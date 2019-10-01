В России открыли новые месторождения нефти

Так, предварительные оценки показали, что запасы нефти на данный момент составляют до 2 млн тонн, которые планируется поставить на Государственный баланс уже в течение 2019 года.

Также, согласно данным издания Eadaily, по ходу развития проекта нового месторождения, будут приняты окончательные решения, связанные со сроками ввода новых территорий в эксплуатацию. На данный момент уже подтвердился сделанный геологами компании прогноз, согласно которому потенциал всего участка составляет 11 млн тонн в нефтяном эквиваленте.