Ferra

В России открыли новые месторождения нефти

Всего около 11 млн тонн неоткрытой ранее нефти
Государственная корпорация “Роснефть” официально объявила о факте открытия на шельфе острова Сахалин нового месторождения нефти. По словам компании, данное открытие произошло в результате бурения первой поисково-оценочной скважины на территории Восточно-Прибрежного лицензионного участка.

Так, предварительные оценки показали, что запасы нефти на данный момент составляют до 2 млн тонн, которые планируется поставить на Государственный баланс уже в течение 2019 года.

Также, согласно данным издания Eadaily, по ходу развития проекта нового месторождения, будут приняты окончательные решения, связанные со сроками ввода новых территорий в эксплуатацию. На данный момент уже подтвердился сделанный геологами компании прогноз, согласно которому потенциал всего участка составляет 11 млн тонн в нефтяном эквиваленте.

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