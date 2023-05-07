В России открыли отделение для оказания помощи отравившимся палёной водкой и грибами

Пациентами этого стационара будут люди с острыми отравлениями суррогатным алкоголем, растворителями, лекарственными веществами, грибами. На базе отделения будут работать токсикологи и другие специалисты.

Отделение будет работать на базе городской клинической больницы №1 в Саратове. Об этом сообщил минздрав Саратовской области.