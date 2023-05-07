В России открыли отделение для оказания помощи отравившимся палёной водкой и грибами

03:00, 07 мая 2023
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В России открыли отделение для оказания помощи отравившимся палёной водкой и грибамиТакое отделение будет работать в Саратове
В России открыли специализированное отделение для оказания экстренной помощи людям с тяжёлыми отравлениями.
Пациентами этого стационара будут люди с острыми отравлениями суррогатным алкоголем, растворителями, лекарственными веществами, грибами. На базе отделения будут работать токсикологи и другие специалисты.
Отделение будет работать на базе городской клинической больницы №1 в Саратове. Об этом сообщил минздрав Саратовской области.