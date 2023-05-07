Наука и технологии
03:00, 07 мая 2023
1 мин.

В России открыли отделение для оказания помощи отравившимся палёной водкой и грибами

Такое отделение будет работать в Саратове

В России открыли специализированное отделение для оказания экстренной помощи людям с тяжёлыми отравлениями.

Пациентами этого стационара будут люди с острыми отравлениями суррогатным алкоголем, растворителями, лекарственными веществами, грибами. На базе отделения будут работать токсикологи и другие специалисты.

Отделение будет работать на базе городской клинической больницы №1 в Саратове. Об этом сообщил минздрав Саратовской области.

Новости партнеров
Новости партнеров