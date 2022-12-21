В России открыли первую фабрику 3D-печати

Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, на фабрике используют свыше 200 инновационных 3D-принтеров, которые связаны в единую экосистему, позволяющую контролировать расход материала для печати, время работы и другие параметры.

Оборудование позволяет печатать и крупногабаритные объекты, и изделия в несколько микрон.

Фабрика уже получила первые заказы на изготовление светильников для сети супермаркетов и ящиков для распределения заказов для сервиса доставки.