В России открыли поиск ветеранов по фотографии

Команда разработчиков из Иркутска создала сервис «Лица Победы» к предстоящему Дню Победы 9 мая. Сервис позволяет найти информацию о ветеранах по фотографии.

Цель проекта – помочь людям найти информацию о родственниках. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо иметь только одно — фотографию военных лет того, о котором необходимо найти данные.

Поиск происходит по базе данных, собранной из открытых источников и архивов со всего мира. Технология на основе нейронной сети, произведет поиск по базе данных свыше миллиона лиц менее чем за 1 секунду.

Создателями проекта являются Константин Митенков, Александр Туркин, Иван Агарышев. Все они работают в сферах предпринимательства, PR и программирования. Они рассказывают, что «Лица Победы» - это некоммерческий проект. Он создан силами и средствами вышеупомянутых людей.