В России открылось производство косметики для животных

В Свердловской области открылось производство косметики для собак и кошек, способное производить 22 тонны продукции ежемесячно. Это усилие направлено на заполнение пустоты, оставленной ушедшими с российского рынка брендами, и является результатом совместных усилий компании Groom и технопарка «Университетский».

Идея создания собственных продуктов для ухода за питомцами в России возникла в ответ на проблемы с поставками зарубежной косметики для груминга, которые возникли в 2020 году. С этого времени и появлением в 2022 году спроса из-за отсутствия импортных марок, компания Groom решила внедрить производство.

На первом этапе, предприятие может производить 22 тонны месячно средств для собак и планирует расширить производство, включая средства для кошек и лечебные средства. Помимо этого, в будущем планируется строительство производственного комплекса, который сможет удовлетворить потребности российского рынка груминга. Этот проект также включает в себя планы по созданию большого зооцентра с ежемесячной мощностью 160 тонн, ветеринарной клиникой и гостиницей для животных. Всего этот проект стоит около 260 миллионов рублей и поддерживается Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области.