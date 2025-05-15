В России открылся предзаказ на HUAWEI WATCH 5 и FreeBuds 6

HUAWEI WATCH 5 — первые смарт-часы компании с мультисенсорной технологией X-TAP, позволяющей измерять ЭКГ, частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови с помощью кончика пальца.

Также модель оснащена LTPO 2.0 дисплеем с яркостью до 3000 нит и прочным корпусом из авиационного титана.

HUAWEI WATCH FIT 4 и FIT 4 Pro получили сапфировое стекло, алюминиевый корпус и поддержку множества спортивных режимов, включая водные виды спорта и горные походы. В версиях Pro добавлены функции дайвинга и навигации.

HUAWEI FreeBuds 6 — первые наушники на рынке с двумя излучателями и поддержкой аудиопередачи до 2,3 Мбит/с. Модель оснащена системой шумоподавления и каплевидным дизайном для максимального комфорта.