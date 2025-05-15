Наука и технологии
Опубликовано 15 мая 2025, 18:44
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В России открылся предзаказ на HUAWEI WATCH 5 и FreeBuds 6

До 29 мая будут скидки и подарки
В России открылся предзаказ на смарт-часы HUAWEI WATCH 5, WATCH FIT 4 и 4 Pro, а также наушники HUAWEI FreeBuds 6. М.Видео-Эльдорадо объявила о старте продаж новинок, доступных с 15 мая.
В России открылся предзаказ на HUAWEI WATCH 5 и FreeBuds 6
© М.Видео

HUAWEI WATCH 5 — первые смарт-часы компании с мультисенсорной технологией X-TAP, позволяющей измерять ЭКГ, частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови с помощью кончика пальца.

Также модель оснащена LTPO 2.0 дисплеем с яркостью до 3000 нит и прочным корпусом из авиационного титана.

HUAWEI WATCH FIT 4 и FIT 4 Pro получили сапфировое стекло, алюминиевый корпус и поддержку множества спортивных режимов, включая водные виды спорта и горные походы. В версиях Pro добавлены функции дайвинга и навигации.

HUAWEI FreeBuds 6 — первые наушники на рынке с двумя излучателями и поддержкой аудиопередачи до 2,3 Мбит/с. Модель оснащена системой шумоподавления и каплевидным дизайном для максимального комфорта.

В России открылся предзаказ на HUAWEI WATCH 5 и FreeBuds 6
© М.Видео

Цены начинаются от 11 999 рублей за FreeBuds 6, от 12 999 рублей за WATCH FIT 4, от 19 999 рублей за WATCH FIT 4 Pro и от 34 999 рублей за WATCH 5. При предзаказе до 29 мая доступны скидки и подарки в виде наушников.

Источник:М.Видео
Автор:Булат Кармак
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