В России открылся предзаказ на HUAWEI WATCH 5 и FreeBuds 6

В России открылся предзаказ на HUAWEI WATCH 5 и FreeBuds 6До 29 мая будут скидки и подарки
HUAWEI WATCH 5 — первые смарт-часы компании с мультисенсорной технологией X-TAP, позволяющей измерять ЭКГ, частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови с помощью кончика пальца.
Также модель оснащена LTPO 2.0 дисплеем с яркостью до 3000 нит и прочным корпусом из авиационного титана.
HUAWEI WATCH FIT 4 и FIT 4 Pro получили сапфировое стекло, алюминиевый корпус и поддержку множества спортивных режимов, включая водные виды спорта и горные походы. В версиях Pro добавлены функции дайвинга и навигации.
HUAWEI FreeBuds 6 — первые наушники на рынке с двумя излучателями и поддержкой аудиопередачи до 2,3 Мбит/с. Модель оснащена системой шумоподавления и каплевидным дизайном для максимального комфорта.
Цены начинаются от 11 999 рублей за FreeBuds 6, от 12 999 рублей за WATCH FIT 4, от 19 999 рублей за WATCH FIT 4 Pro и от 34 999 рублей за WATCH 5. При предзаказе до 29 мая доступны скидки и подарки в виде наушников.