В России отложат запуск 5G-сетей из-за устаревшего аналогового ТВ

Были шансы, что ситуация изменится в конце 2022 года либо в начале 2023-го. Всё дело в том, что изначально частоты, необходимые для 5G, должны были освободиться уже в августе текущего года.

Но стало известно, что Минцифры РФ намерено продлить сдачу «в аренду» радиовещательным сетям частоты в диапазонах 175 – 230 МГц и 470 – 790 МГц. Срок продления — как минимум год.

Что интересно, фактически на частотах 470 – 790 МГц находится аналоговое ТВ. На тех самых, которые необходимы для развития сетей пятого поколения в России.

Стоит отметить, что самое аналоговое телевидение ещё в 2019 году перестало быть актуальным за счёт завершения проекта по переводу эфирного ТВ в цифровой формат.