В России отложили введение утильсбора на импортную электронику

Правительство России решило отложить введение утилизационного сбора на импорт IT-оборудования, у которого есть отечественные аналоги. Эта мера должна была помочь поддержать местных производителей, но, как заявил глава Минцифры Максут Шадаев на IT-конгрессе «Форум будущего» в Екатеринбурге, вопрос пока отложили. Он добавил, что данное решение ещё будет обсуждено.

В стратегии развития связи до 2035 года, принятой в ноябре 2023 года, упоминается возможность введения утильсбора на телеком-оборудование. Шадаев ранее отмечал, что такой сбор позволит увеличить стоимость зарубежных товаров, что должно помочь отечественным производителям. Целью является борьба с недобросовестной ценовой конкуренцией и выравнивание цен между зарубежной и российской техникой.

Планировалось, что сбор будут взимать с тех, кто ввозит иностранное оборудование, а полученные средства направят на поддержку российского производства. Пока что на этой инициативе поставлен крест, но дальнейшие шаги ещё предстоит обсудить.