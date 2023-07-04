В России отменили норму проведения тестов на COVID-19

Нормативы по тестированию на COVID-19 для населения были отменены Роспотребнадзором, согласно опубликованному постановлению главного государственного санитарного врача РФ. Изменения вносятся в постановление от 16.10.2020 № 31, которое регулировало дополнительные меры по снижению распространения COVID-19 в период эпидемии острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.

Ранее уровень тестирования на коронавирус определялся в зависимости от эпидемической ситуации в регионе. Если она была высокой, требовалось провести не менее 300 тестов на 100 тысяч человек, при средней активности — не менее 200 тестов на 100 тысяч, а при низкой — не менее 150 тестов на 100 тысяч.

Теперь эти нормативы утратили силу, и охват населения тестированием на COVID-19 будет определяться другими критериями.