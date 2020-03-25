В России отменят часть поездов из-за пандемии коронавируса

На данный момент известно о том, что сокращается число поездов, путешествующих по направлениям Москва — Санкт-Петербург, Белгород, Нижний Новгород, Смоленск, Тамбов, Казань, Пенза и так далее. С более подробным списком можно ознакомиться на официальном сайте РЖД.

”Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда”, — говорится в заявлении компании.