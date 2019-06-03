В России отменят десять тысяч советских ГОСТов

В России в ближайшее время пересмотрят или отменят около десяти тысяч действующих советских ГОСТов. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на главу Росстандарта Алексея Абрамова.

Речь идёт о ГОСТах, которые устарели и мешают развитию экономики. Абрамов пояснил: «Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене».

Как отметил Абрамов, с 2012 года «средний возраст» национального стандарта сократили с 21 до 17 лет. В 2021 его планируется довести до 10-11 лет.

По мнению чиновника, использование обновленных стандартов подтолкнет предприятия к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.