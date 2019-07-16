В России отменят запрет на курение в аэропортах

Документ, в случае принятия, дополнит отдельным пунктом уже существующий закон “Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака”. В пояснительной записке к законопроекту идет речь о том, что существование запрета курения в аэропортах не отучило россиян от вредной привычки, а лишь привило привычку курить в необорудованных для этого местах, так как туалеты, а у сотрудников аэропортов нет возможности, чтобы следить за курильщиками, в связи с основным родом деятельности — обеспечением безопасности в аэропорту.

”Таким образом, административный запрет курения на территории и помещениях аэропортов на практике привел не к желаемым результатам, но к ситуации, в которой некурящие граждане вынуждены подвергаться воздействию табачного дыма. Эта проблема особенно остро стоит в так называемых "чистых" зонах и залах транзитных пассажиров международных аэропортов, когда возможность доступа к месту для курения вне аэропорта практически отсутствует”, — говорится в пояснительной записке.