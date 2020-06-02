Наука и технологии
Сегодня 13:02
В России отобрали добровольцев для тестирования вакцины от коронавируса
45 мужчин и 5 женщин
В сети появилась информация о том, что Минобороны России заявило следующее: в России отобрали добровольцев для тестирования вакцины от коронавируса.
”В Минобороны России завершен отбор добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции CoViD-19”, — говорится в официальном сообщении ведомства.
Что интересно, для тестирования нового лекарства было отобрано 50 военнослужащих из различных подразделений по всей России. При этом гендерно распределение прошло с заметным “скосом” в мужскую сторону: среди кандидатов 45 мужчин и всего лишь 5 женщин.
Стоит отметить, что, согласно официальному заявлению Минобороны, абсолютно все добровольцы прошли необходимые обследования и тестирование — в течение последнего месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний.