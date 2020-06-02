В России отобрали добровольцев для тестирования вакцины от коронавируса

”В Минобороны России завершен отбор добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции CoViD-19”, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Что интересно, для тестирования нового лекарства было отобрано 50 военнослужащих из различных подразделений по всей России. При этом гендерно распределение прошло с заметным “скосом” в мужскую сторону: среди кандидатов 45 мужчин и всего лишь 5 женщин.

Стоит отметить, что, согласно официальному заявлению Минобороны, абсолютно все добровольцы прошли необходимые обследования и тестирование — в течение последнего месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний.