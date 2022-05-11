В России ответили на обвинения США в кибератаках

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В России ответили на обвинения США в кибератакахРоссия этим не занимается
Посольство России в США ответило на обвинения Госдепартамента в кибератаках на критическую инфраструктуру Украины.
Российские дипломаты заявили, что страна не занимается киберагрессией и все информационно-коммуникационные технологии использует на благо развития мирового сообщества.
Дипломаты сказали и о том, что обвинять Россию в кибератаках — абсурд и несоответствие реальному положению дел — это противоречит принципиальной позиции страны.
Также российская сторона подчеркнула, что готова к равноправному, полноценному, профессиональному и неполитизированному диалогу на предмет кибербезопасности.
«Мы сохраняем открытыми каналы для практического взаимодействия. Нашим американским коллегам об этом известно», — отмечено в документе.