Наука и технологии
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В России ответили на возмущение Японии из-за размещения С-300 на Курилах
Максимально кратко и, что важно, по делу
Некоторое время назад Россия разместила защитный комплекс С-300 на территории Курил. Это сильно возмутило японскую сторону, которая называет российский остров “северными территориями”. В итоге, в России отреагировали на сложившуюся ситуации, дав достаточно четкий ответ.
Российская сторона заявила, что С-300 представляет из себя сугубо оборонительную систему, что автоматически делает странным выступления против ее размещения. Также представители России сделали отдельный акцент на том, что у страны есть полное право размещать средства ПВО в любой точке своей территории, без необходимости с кем-либо советоваться и согласовывать свое решение.
Напомним, что ранее официальный представитель кабинета министров Японии передал, что правительство его страны “выражает сожаление по поводу переброски систем вооружений на острова”.