В России ответили на возмущение Японии из-за размещения С-300 на Курилах

Российская сторона заявила, что С-300 представляет из себя сугубо оборонительную систему, что автоматически делает странным выступления против ее размещения. Также представители России сделали отдельный акцент на том, что у страны есть полное право размещать средства ПВО в любой точке своей территории, без необходимости с кем-либо советоваться и согласовывать свое решение.

Напомним, что ранее официальный представитель кабинета министров Японии передал, что правительство его страны “выражает сожаление по поводу переброски систем вооружений на острова”.