В России переболевших COVID-19 могут начать восстанавливать током

Так, предполагается, что переболевшим коронавирусной инфекцией начнут стимулировать спинной мозг через кожу посредством специальных токов. Ожидается, что это поможет восстановить дыхательную функцию после болезни.

Отмечается, что в ходе исследований было установлено, что параметрами дыхания можно манипулировать с помощью влияния на спинной мозг. У людей, столкнувшихся с COVID-19, увеличиваются параметры вдоха и выдоха. Восстановление током уже было утверждено в качестве технологии лечения. Врач отметил, что терапия, подразумевающая стимуляцию током, уже применяется для людей с перенесенным инсультом. Это помогает им легче передвигаться.