Российский медик рассказал, от чего зависит вероятность заразиться коронавирусом

Еще одним критерием активности COVID-19 было названо время от попадания вируса в человеческий организм. ”Есть люди, которые вообще не болеют, есть люди, которые переносят это легко, соответственно, они и вирус выделяют в небольшом количестве, их вирусная нагрузка небольшая”, — поделился Зверев.

Помимо прочего специалист отметил, что течение болезни зависит от состояния организма человека. Так, если иммунная система поборола болезнь, то уже через три-четыре дня результаты анализа на коронавирус могут быть отрицательными. Зверев напомнил, что заражать окружающих человек может уже на второй день после заболевания.