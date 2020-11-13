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Российский медик рассказал, от чего зависит вероятность заразиться коронавирусом
К ним можно отнести иммунитет человека
Академик РАН Виталий Зверев рассказал, от чего зависит вероятность заразиться коронавирусом. По его словам критериями активности распространения COVID-19 являются иммунитет человека, а также состояние его верхних дыхательных путей.
Еще одним критерием активности COVID-19 было названо время от попадания вируса в человеческий организм. ”Есть люди, которые вообще не болеют, есть люди, которые переносят это легко, соответственно, они и вирус выделяют в небольшом количестве, их вирусная нагрузка небольшая”, — поделился Зверев.
Помимо прочего специалист отметил, что течение болезни зависит от состояния организма человека. Так, если иммунная система поборола болезнь, то уже через три-четыре дня результаты анализа на коронавирус могут быть отрицательными. Зверев напомнил, что заражать окружающих человек может уже на второй день после заболевания.