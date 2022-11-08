В России переименовали бывшее представительство Sony

В России переименовали бывшее представительство SonyТеперь компания будет вкладывать деньги в российское кино
Генеральный директор компании «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг» (СППР), российского представительства Sony Pictures, Антон Сиренко сообщил о проведённой сделке, в результате которой российское подразделение было переименовано.
По словам Сиренко, сделка быдла денежной, но её детали он не раскрыл. Новое название компании — «Контент-клуб». Компания полностью перешла в собственность российского менеджмента и теперь будет заниматься кинодистрибуцией и инвестировать в развитие отечественного кино. Как отметил Сиренко, компания будет вкладывать собственные средства.
«По условиям сделки, к нам перешли как пассивы, так и активы СППР. В том числе остались действующие лицензионные контракты на ранее вышедшие в России проекты студии. Вопроса о дистрибуции новинок Sony Pictures в повестке обсуждения пока нет», — рассказал Антон Сиренко.