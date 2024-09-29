В России перестал открываться TikTok

Пользователи TikTok в России столкнулись с проблемами в работе приложения, и об этом сообщают данные сервиса «Сбой рф». Жалобы начали поступать вечером 28 сентября, и к 0:15 мск 29 сентября их количество превысило 1000. Большинство недовольных пользователей — из Москвы, на которую пришлись 33% жалоб, а также 10% из Санкт-Петербурга.

Среди других регионов, где люди испытывают трудности с доступом, отмечаются Краснодарский край, Московская и Ростовская области, каждая из которых составила 5% от общего числа жалоб. Проблемы также затронули пользователей из Самарской и Свердловской областей, а также Татарстана.

Напомним, что ранее TikTok ограничил функционал для российских пользователей, отключив возможность смотреть ролики из других стран, загружать новые видео и вести трансляции. Это решение было принято на фоне нового закона о распространении ложной информации о российской армии, что вызвало бурю недовольства среди пользователей.