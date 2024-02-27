В России перестал работать Huawei Pay. Но все не так плохо

Пользователи столкнулись с трудностями при оплате с карт UnionPay через систему Huawei Pay. Владельцы банковских карт, привязанных к смартфонам и часам, не смогли осуществить покупки через российские терминалы в магазинах.

Предполагается, что причина неполадок может быть связана с санкциями, наложенными США на НСПК (система МИР), занимающуюся обслуживанием платежей UnionPay в России.

Однако это пока лишь предположения экспертов, так как разработчики Huawei Pay еще не высказали своего мнения по этому поводу.

Важно отметить, что работа российского сервиса Mir Pay продолжается без сбоев, что может служить утешением для пользователей, испытывающих проблемы с Huawei Pay. Пока ситуация остается под контролем, но внимание к развитию событий сохраняется.