В России перестал работать популярный сервис для заметок и списков Notion

С 9 сентября американская платформа для создания заметок и списков Notion перестала обслуживать пользователей в России. В своём заявлении компания объяснила, что это связано с новыми ограничениями от правительства США, которые запрещают доступ к ряду программных продуктов для пользователей из РФ. Теперь российские пользователи не смогут пользоваться сервисом, пока не выйдут за пределы страны.

Notion также уточнила, что аккаунты с привязанной российской платёжной информацией будут заблокированы, даже если данные платежей изменятся. В связи с этим, платформа больше не будет списывать деньги за подписки у этих пользователей. Однако те, кто уже находится за пределами России и не используют российскую платёжную информацию, могут создать новую учётную запись.

Платформа рекомендовала всем пользователям, на которых могут повлиять эти изменения, заранее экспортировать свой контент. Notion, существующая с 2016 года, предлагает инструменты для создания заметок, таблиц и баз данных, а также возможность совместной работы над проектами и задачами.